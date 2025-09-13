¿Afectará a los afiliados la investigación en SENASA?

El presidente Luis Abinader ordenó la entrega de un informe ante la Procuraduría General de la República que revela graves irregularidades detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SENASA). La documentación será presentada por el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, ante la procuradora Yeni Berenice Reynoso para su investigación conforme al marco legal vigente.

Servicios de SENASA no se verán afectados

Ante la preocupación de los afiliados, el gobierno dominicano garantizó que la investigación no compromete la continuidad ni la calidad de los servicios de salud ofrecidos por SENASA. “Los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre”, afirmó Reyna.

El Ejecutivo llamó a la tranquilidad de los usuarios del sistema, reiterando que el Ministerio Público será el encargado de informar sobre el avance de las investigaciones, respetando el debido proceso.

El vocero de la presidencia, Félix Reyna, informó que los funcionarios depositarán el informe ante la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público, conforme al mandato constitucional y legal.

Puede leer: Versión de la Alcaldía del SDN sobre denuncia de mercaderes de Los Guaricanos

Reyna, director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, enfatizó en que esta acción reafirma el compromiso indeclinable del presidente Abinader con la transparencia, la institucionalidad y la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, sin excepciones ni privilegios como lo indicó en la pasada edición de LA Semanal con la Prensa.

“Desde el Gobierno reiteramos nuestro respaldo absoluto al presidente Abinader y a su política de cero tolerancia con la corrupción, como un eje central de su gestión desde el primer día”, explicó.