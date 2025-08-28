Jaime Vargas afirma crisis sector eléctrico República Dominicana no tiene justificación

Jaime Vargas afirma crisis sector eléctrico República Dominicana no tiene justificación

Nueva York.  El exmiembro del Consejo de la Empresa de Transmisión Dominicana (ETED), Jaime Vargas, declaró en esta ciudad que la crisis que experimenta el sector eléctrico en la RD no tiene justificación, salvo que exista un proyecto planificado para deteriorar el sistema con el fin de que ciertos grupos económicos lo adquieran en condiciones ventajosas.

El ETED es una compañía estatal encargada de construir, operar y expandir el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en RD, cuya función principal es garantizar la transmisión eficiente de energía eléctrica y telecomunicaciones a nivel nacional.

El sociólogo Vargas, radicado en NYC, sostiene que durante los últimos 20 años, los avances logrados en materia energética debieron garantizar que en la actualidad no existiera ni un solo apagón, salvo interrupciones programadas para dar mantenimiento a líneas de transmisión en sectores específicos.

«Sin embargo, lo que enfrentamos hoy es ineficiencia y falta de planificación». «Es inconcebible que las pérdidas de energía se mantengan en niveles del 35% e incluso hasta el 50%, cifras catastróficas que deben ser analizadas con seriedad y transparencia», precisa Vargas.

Lee más: Apagones programados: sectores sin servicio eléctrico en el Gran Santo Domingo y la causa

La entrada en operación de Punta Catalina debía marcar un antes y un después en la estabilidad eléctrica nacional. Con esa central en funcionamiento, no hay justificación para que persistan los apagones que hoy afectan a millones de familias, comercios e industrias.

Frente a esta realidad, hacemos un llamado urgente a que se convoque una cumbre nacional, integrada por hombres y mujeres que conocen a fondo el sector eléctrico, tanto quienes hoy lo dirigen como quienes lo han dirigido en el pasado. Solo con la suma de esas experiencias podremos diseñar una solución estructural y duradera.

Un país sin energía es un país condenado a la pobreza, al crimen y a la desintegración social. La RD merece un sector eléctrico estable, transparente y eficiente, capaz de garantizar desarrollo y calidad de vida para todos sus ciudadanos, puntualizo Vargas.

También leer: Gobierno destinó RD$344,855.5 millones al sector eléctrico

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Jaime Vargas afirma crisis sector eléctrico República Dominicana no tiene justificación
Jaime Vargas afirma crisis sector eléctrico República Dominicana no tiene justificación
28 agosto, 2025
Jaime Vargas hace llamado en NYC prestar más atención a envejecientes
Jaime Vargas hace llamado en NYC prestar más atención a envejecientes
2 octubre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo