Nueva York. El sociólogo y presidente del movimiento político “Amigos de Leonel” en esta ciudad, Jaime Vargas, expresó que el reciente gran encuentro de la alianza “Rescate-RD”, en la capital dominicana, demuestra que “en las próximas elecciones presidenciales en el país habrá segunda vuelta”.

“Muchas personas dudaban del éxito de la misma, y el votante consciente, trabajador, que está sufriendo calamidades en el país caribeño, saldrá a votar consciente y disciplinado, garantizando que “no hay forma que no haya segunda vuelta”, reiteró.

“En la RD no es lo mismo unas elecciones con Leonel Fernández y la oposición unida en 25 provincias que ver unas elecciones de síndicos y regidores, no es lo mismo que diputados y senadores, personas con mucho ahínco en sus comunidades, prestigios y años haciendo política que están dispuestos y seguros a montarse en una garantía de que el gobierno no venga hacerle la misma “coca” que le hizo en las pasadas elecciones municipales”.

“En estas elecciones el ambiente cambia completamente, habrá representantes mundiales mirando las elecciones en la RD, garantizando que no se haga el fraude electoral que se hizo, reiterando, que habrá segunda vuelta, seguro”.

Los candidatos presidenciales en dominicana para este 2024 son: Leonel Fernández, por el partido Fuerza del Pueblo (FP); Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM); Abel Martínez, de la Liberación Dominicana (PLD); y Miguel Vargas Maldonado, Revolucionario Dominicano (PRD).

Asimismo, María Teresa Cabrera, por el Frente Amplio (FA); Fulgencio Severino, Patria para todos (PPT); Carlos Peña, Generación de Servidores (GENS); y Virginia Antares, Opción Democrática (OD).