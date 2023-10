A pesar del aumento de los casos de dengue en República Dominicana, familiares de pacientes y doctores afirmaron no haber visto una campaña masiva contra la enfermedad que se transmiten por medio de la picadura del mosquito Aedes Aegypti infectado.

De acuerdo con el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, para reducir el incremento de los contagios, las autoridades sanitarias deben orientar a la población sobre la eliminación de los criaderos de moscos.

«Donde yo me quejo, es que no veo una campaña identificada barrio por barrio, donde anteriormente si se hacía. Entonces, eso tiene su efecto, por lo que hago un llamado a que Salud Pública, empezando por el ministro (Daniel Rivera), salga a los barrios, se reúna con las juntas de vecinos y ofrezca charlas de orientación, porque mientras no participe la ciudadanía los contagios seguirán incrementando», manifestó Cruz Jiminián.

«Creo que donde el Gobierno debe enfatizar más, es en la campaña de orientación a la población, meterse a los barrios y a las zonas donde se han registrado más casos», agregó Jinmy Alcántara, pediatra-perinatólogo.

Asimismo, Nairobis, quien acudió al Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral con unos de sus hijos que presenta síntomas de dengue desde la semana pasada, pidió al Gobierno ir en auxilio de Sabana Perdida, ya que el dengue «está fuera de control» en el sector.

La fémina agregó que solo en el curso escolar donde está su pequeño, hay tres niños afectados con el dengue.

Mientras que Ernesto Vásquez comunicó: «Hasta ahora no he visto ninguna campaña de información sobre la prevención del dengue y es preocupante, porque siento que no se le está dando la importancia que amerita esta enfermedad que es endémica y que aunque nos afecta cada año, no puede agarrarnos con la guardia baja».

De igual forma, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) y las comunidades cristianas, se sumaron al clamor de la clase médica dominicana y el personal del sector salud, ante la situación alarmante y preocupante por la epidemia del dengue, lo que puede llevar a la nación a un estado de emergencia y situaciones lamentables.

El pastor Feliciano Lacen, presidente de la entidad evangélica, dijo que el incremento de los casos dengue son evidentes en sectores de diferentes clases sociales de la provincia de Santo Domingo y Santo Domingo Este (Ensanche Isabelita-reciente), donde niños están perdiendo la vida, sumando esto al aumento de las emergencias en los hospitales y clínicas, lo que está produciendo cansancio y estrés en el personal médico que no soporta y que no tiene capacidad de respuesta ante esta emergencia sanitaria.

«Ante las muertes por dengue de niños de diferentes edades, dos de ellos de trece y ocho años, hijos de facultativos, ocurridas en las últimas semanas, el gobierno junto al Ministerio de Salud Pública, debe disponer de los recursos económicos, humanos y de espacios para atender las necesidades y dar una respuesta rápida a la población. No solo aumentar la disponibilidad de camas en los servicios de salud, sino ir a la raíz del problema», dijo el representante de Codue.

Asisten 200 niños con dengue en 24 horas

De su lado, la doctora Lilian Cruz, encargada de la emergencia pediátrica que opera en la Clínica Cruz Jiminian, sostuvo que allí asisten a unos 200 infantes cada día, algo que calificó como fuera de lo normal.

«En el tiempos que tengo haciendo medicina, nunca había visto tantos caros de dengue, y un porciento significativo con signos de alarma», expresó.

Indicó que los padres llegan al centro de salud desesperados, por temor a perder sus vástago a consecuencia de la enfermedad.

Sociedad de Pediatría

Sobre el tema también se refirió la presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Rosa Acevedo, quien reconoció que el país vive una «situación epidemiológica muy difícil» a causa del virus del dengue que mantiene abarrotadas las emergencias de clínicas privadas y hospitales.

La especialista aseguró que «la población infantil ha sido la más afectada, pero no es la única».

«Si revisamos el documento de la oficina de Epidemiología en su semana número 37, podemos observar que hay un 83 % más casos cuando los comparamos con la misma semana al 2022 y no estamos en la semana 37, ya vamos por la semana 42, una semana en la que el incremento de casos ha sido aún mayor», comunicó.

Acevedo agregó: «La niñez dominicana se ha visto sumamente afectada y en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Emergencias abarrotadas de padres que buscan asistencia para sus hijos y que cuando hay la necesidad de hospitalización no aparece una cama en el momento para resolver el problema de salud, que es un derecho para cada dominicano».

Cifras

Hasta la fecha, en el Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral se encontraban 27 pacientes ingresados por dengue y 61 casos sospechosos. Mientras que en la Clínica Cruz Jiminian, habían ocho.

Vacuna contra el dengue

Se recuerda que el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que continúan en el proceso de negociación para adquirir de manera oportuna la vacuna contra el dengue.

Según el doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, el 90 % de los países que tienen presencia del dengue están interesados en adquirir la vacuna a través del Fondo Rotatorio.

