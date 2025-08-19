Agencia creativa Tr3s14 celebra un nuevo enfoque impulsando la creatividad dominicana al mundo

La agencia creativa dominicana Tr3s14 celebra su 21 aniversario reafirmando su liderazgo como una de las firmas más innovadoras y estratégicas del sector publicitario en el país.

Su liderazgo, basado en su propio camino, es el reflejo de cercanía y ejecución rápida, pensamiento estratégico y una obsesión por conectar marcas con experiencias reales, características que le han permitido mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. De ahí su filosofía de que: “Cada idea debe tener propósito; cada acción, impacto”.

Reconocida por su enfoque 360°, su capacidad de ejecución impecable y su visión integral de las marcas, Tr3s14 ha sido protagonista de varios de los proyectos más impactantes de los últimos años, entre ellos el reciente evento internacional MICFootball Punta Cana 2025.

“Este nuevo enfoque lo celebramos con gratitud, pero también con ambición. Sabemos que lo mejor está por venir y que seguimos creciendo, aprendiendo y retándonos como equipo y como industria”, expresó Patricia Mariñez, fundadora y directora general de la agencia.

Proyección de futuro con enfoque innovador



Mariñez destacó que, con la mirada puesta en el futuro, la agencia de publicidad y comunicación fortalecerá su oferta con nuevas unidades de negocio, entre ellas branding sensorial, experiencias phygital y producción audiovisual con estándar global. A esto se suma una robusta inversión en herramientas de analítica y data-driven marketing para campañas con mayor retorno medible.

Al hablar de lo agradecida que está por la proyección y el trabajo que viene realizando, describe que: “Uno de los proyectos emblemáticos del último año fue la coordinación y ejecución de MICFootball 2025, evento deportivo juvenil de talla internacional que posicionó a República Dominicana como hub del fútbol formativo del Caribe. MICFootball fue un desafío que asumimos con pasión y estrategia. Nos encargamos de la comercialización, la experiencia de marca, la producción completa del evento y la comunicación en múltiples canales. Logramos no solo visibilidad, sino una plataforma que impulsó al país”.

Por su parte, el equipo creativo de la agencia asegura: “No vendemos ideas sueltas. Diseñamos soluciones de negocio que transforman y se sienten. Ese es nuestro sello”.

Más de 500 proyectos ejecutados y contando

Informaron que, con más de 150 marcas trabajadas y 25 cuentas activas actuales, Tr3s14 ha liderado campañas para sectores como retail, bebidas, banca, salud, tecnología y turismo. Su portafolio incluye desde activaciones BTL, lanzamientos y eventos masivos hasta campañas digitales, branding y contenido multimedia.

Con un slogan que reza “Pensamos. Creamos. Ejecutamos”, esta compañía sigue apostando al trabajo en equipo y con calidad garantizada, no en vano nacieron bajo la visión de convertirse en la agencia dominicana de mayor proyección creativa y estratégica en Latinoamérica y el Caribe.

Comentaron que sus clientes atestiguan: “Tr3s14 no solo ejecuta; se adueña del proyecto como si fuera propio. ¡Te acompañan en cada fase y eso marca la diferencia!”.

Te puede interesar: Plagios a artesanos las marcas de lujo involucradas