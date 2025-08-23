Agenda de Luis Abinader este sábado: desde entrega de títulos de propiedad hasta inauguración de escuelas

El presidente de la República, Luis Abinader, cumplirá una agenda este sábado que lo llevará a recorrer distintos sectores de la capital como Los Alacarrizos y Los Guaricanos. El mandatario tiene pautadas una serie de actividades que incluyen desde entregas de títulos de propiedad hasta inauguraciones.

A continuación, la agenda íntegra:

Actividades

Distrito Nacional

10:00 a.m. El presidente Luis Abinader asistirá al hackathon sobre ciudades inteligentes y movilidad urbana para la región Ozama.

Lugar: Salón Restauración del Ministerio de Defensa.

10:40 a.m. El jefe de Estado encabezará la inauguración del remozamiento del multiuso Club Luperón.

Lugar: C. Josefa Brea 117

Santo Domingo Norte

11:30 a.m. El mandatario encabezará la entrega de títulos de propiedad a residentes de Los Guaricanos.

Lugar: Polideportivo de los Guaricanos

Los Alcarrizos

12:30 p.m. El presidente Abinader dejará inaugurada la escuela Básicas Espejo Camila Henríquez, ubicada en Los Alcarrizos. Y también dejará en funcionamiento la primera etapa del Politécnico Prof. Soraya Valentina Díaz, la Escuela Primaria Orlando Martínez y la Escuela Básica Fermina Peguero Payano.

