Agenda País, Jueves 28 de agosto 2025

Agenda País, Jueves 28 de agosto 2025

Agenda País

8:30 a. m. Inicio Consultas Ciudadana para el Plan Nacional de Discapacidad. UNICARIBE.

9:00 a.m. Audiencia pública Tribunal Superior Electoral. TSE, av. Jiménez Moya esq. Juan de Dios Ventura Simó, Feria.

9:30 a.m. Cumbre de Inteligencia y Estrategia. Hotel Catalonia, av. G. Washington 500.

4:00 p.m. Protesta por 12 años inició Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. C/ Federico Bermúdez, ens. María Auxiliadora.

5:00 p.m. Clausura de la 1ra. Conferencia de Justicia Abierta. Hotel El Embajador.

Graduación diplomados en medicina Forense y escena del crimen. Jurídica, UASD.

6:00 p.m. Encuentro Comité Barrial. C/ Primera, Hato Mayor.

Circulación libro sobre luminotecnia. Laboratorio de Alta Tecnología, UASD.

