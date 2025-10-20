Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025

  • Hoy
Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025

Agenda País

8:00 a.m. Ofrenda a Madre Nutricia por día del dociólogo. UASD.

9:00 a.m. RP comunigtarios. CEPAE, Elvira de Mendoza 253.
RP del CNTD. Sede.

9:30 a.m. Inicio programa formación tecnología. Hotel Sheraton.

RP Militares constitucionalistas. Vizcaya.

10:00 a.m. RP Ministerio de Trabajo. Sede.

Conferencia sobre blockchain.CU, UASD.
RP del PLD. Sede.

11:00 a.m. RP UASD y Fundación Espacios Culturales. Casa Cordón.

3:00 p.m. Inicio Doctorado en Inteligencia Artificial. Facultad Economía, UASD.

4:30 p.m. LA Semanal. Palacio Nacional.

05:00 p.m. Semana Internacional Poesía. Biblioteca Pedro Mir.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Reforma fiscal: eficiencia, progresividad y responsabilidad en el gasto
Reforma fiscal: eficiencia, progresividad y responsabilidad en el gasto
20 octubre, 2025
Destacan coordinación políticas monetaria y fiscal ante desafíos RD
Destacan coordinación políticas monetaria y fiscal ante desafíos RD
20 octubre, 2025
RD participa en reunión en la Celac
RD participa en reunión en la Celac
20 octubre, 2025
Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025
Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025
20 octubre, 2025
República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario
República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario
19 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

Edición impresa, sábado 18 de octubre de 2025

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo