Agenda País, lunes 26 de febrero de 2024

9:00 a.m. Ruta Independencia Nacional de la UASD y el MINERD. Liceo Hugo Tolentino Dipp, en la UASD.

Audiencia pública del TSE. Sede.

9:30 a.m. RP familiares de un sospechoso por muerte de Paula Santana. Palacio de Justicia Charles de Gaulle.

10:00 a.m. Reunión seguridad ciudadana. PN.

11:00 a.m. Festival de la Semana más corta. Edificio de Postgrado, PUCMM.

Inicio de trabajos de remozamiento de la Puerta de la Misericordia. Arzobispo Portes.