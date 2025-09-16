Agenda País, martes 16 de septiembre de 2025

Agenda País, martes 16 de septiembre de 2025

Agenda País

9:00 a.m. Inauguración sistema Planta Pepsico, km. 22 1/2, aut. Duarte.

9:30 a. m. RP Comerciantes y supermercados. Hotel Barceló SD.

RP Comunitarios Teleféricos Los Tres Brazos.

Rp moradores de Los Bajo Haina. CDP, Feria.

10:00 a.m. RP Angel Lockward y alcalde de Verón. C/dr. Mallén 240.

RP ProIndustria y la JAD. C/ Euclides Morillo 51, arroyo Hondo.

RP INTRANT. C/ Pepillo Salcedo, ens. La Fe.

RP Servicio de Atención a Emergencias. DAEH, av. Los Próceres.

6:00 p.m. RP Semana Dominicana en Reino Unido. av. Sarasota 20.

