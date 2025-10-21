Agenda País, martes 21 de octubre de 2025

8:30 a.m. Foro ADIE 2025: “Transición Energética en RD. Hotel Intercontinental.
9:00 a.m Rp Organizaciones Barriales de La Caleta. Av. Marginal Las Américas.
Feria Ecoturística “Dajabón Vívelo”. Hotel El Embajador.
Acto Efemérides Patrias por 175 años Salomé Ureña de Henríquez. Panteón Nacional, c/ Las Damas, Zona Colonial.
RP Sindicatos de Enfermeras. CNUS, c/ Juan Erazo 14. Villa Juana.
RP Centro de Operaciones de Emergencia. COE, Plaza de la Salud.
10:00 a.m. Consagración como obispo del reverendo Miguel Ángel Cancú. Iglesia evangélica Dominicana, av. México esq. Rosa Duarte
10:30 a.m. Inicio construcción del Hotel Meliá Bergantín-Meliá Atlántico. Bergantín, Puerto Plata.
12:00 m. Conferencias directora y sub directora hospital Presbyterian, de New York. Hotel JW Marriot, av. Winston Churchill 93.
4:00 p.m. Entrega equipos a hospital Robert Reid Cabral. Av. Abraham Lincoln esq. Independencia.