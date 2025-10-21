Agenda País, martes 21 de octubre de 2025

Agenda País, martes 21 de octubre de 2025

Agenda País

8:30 a.m.   Foro ADIE 2025: “Transición Energética en RD. Hotel Intercontinental.

9:00 a.m Rp Organizaciones Barriales de La Caleta. Av. Marginal Las Américas.

 Feria Ecoturística “Dajabón Vívelo”.  Hotel El Embajador.

Acto Efemérides Patrias por 175 años Salomé Ureña de Henríquez.   Panteón Nacional, c/ Las Damas, Zona Colonial.

RP Sindicatos de Enfermeras. CNUS, c/ Juan Erazo 14. Villa Juana.

RP  Centro de Operaciones de Emergencia. COE, Plaza de la Salud.

10:00 a.m. Consagración como obispo del reverendo Miguel Ángel Cancú. Iglesia evangélica Dominicana, av. México esq. Rosa Duarte

10:30 a.m. Inicio construcción del Hotel Meliá Bergantín-Meliá Atlántico.  Bergantín, Puerto Plata.

12:00 m. Conferencias directora y sub directora hospital Presbyterian, de New York.  Hotel JW Marriot, av. Winston Churchill 93.

4:00 p.m. Entrega equipos a hospital Robert Reid Cabral. Av. Abraham Lincoln esq. Independencia.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

Publicaciones Relacionadas

Agenda País, martes 21 de octubre de 2025
Agenda País, martes 21 de octubre de 2025
21 octubre, 2025
Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025
Agenda País, lunes 20 de octubre de 2025
20 octubre, 2025
Agenda País, sábado 18 de octubre de 2025
Agenda País, sábado 18 de octubre de 2025
18 octubre, 2025
Agenda País, jueves 16 de octubre de 2025
Agenda País, jueves 16 de octubre de 2025
16 octubre, 2025
Agenda País, miércoles 15 de octubre de 2025
Agenda País, miércoles 15 de octubre de 2025
15 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo