Agenda País, martes 26 de agosto de 2025

8:30 a. m. Desayuno de oración de Jaycees`72. Hotel Radison, Naco.
Conferencia sobre Finanzas Digitales futuro empresa. H. Sheraton.

9:30 a.m RP MESCyT. Hotel Crowne Plaza.

RP Militares Constitucionalistas. Rest. Vizcaya, Av. San Martín.

Acto por campaña Salud Pública. Polideportivo Las Caobas, SDO.

RP Comerciantes CONFECOMERCIO. Vizcaya.

10:00 a.m. RP Comunitarios. Frente a la Procuraduría, Feria.

RP Enfermeras. Hospital Salvador B. Gautier.
RP Dirección de Aduanas y HIT. Sede EDGA.

10:30 a.m. Rendición de cuentas Indotel. Centro INDOTEL.

