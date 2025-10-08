Agenda País, miércoles 08 de octubre de 2025

  • Hoy
Agenda País, miércoles 08 de octubre de 2025

Agenda País

9:00 a.m. Recepción propuestas aspirantes a miembros JCE. Baní.

9:30 a.m. Jornada de Salud Mental Infantil. Ciadif, c/ Julio C. Martínez 51, Alma Rosa, SDE

10:00 a.m. Adocco deposita denuncia corrupción. Procuraduría.

RP Coordinadora Popular Nacional. Frente al Palacio Nacional.

11:00 a.m. Campaña Banco BHD y Consulado en NY. En el Mirex.

4:00 a. m. RP presidente Indotel. Sede Lincoln.

Acto BCIE Solidarios Microempresa. C/ Filomena Gómez D. Cova 01

6:00 p.m. Acto Oportunidad 14-24. Ayuntamiento SDE. c/Mella 42.

6:30 p.m Presentación proyectos ingeniería V. C/Roberto Pastoriza 164.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Agenda País, miércoles 08 de octubre de 2025
Agenda País, miércoles 08 de octubre de 2025
8 octubre, 2025
Agenda País, sábado 04 de octubre de 2025
Agenda País, sábado 04 de octubre de 2025
4 octubre, 2025
Agenda País, viernes 03 de octubre de 2025
Agenda País, viernes 03 de octubre de 2025
3 octubre, 2025
Agenda País, jueves 02 de octubre de 2025
Agenda País, jueves 02 de octubre de 2025
2 octubre, 2025
Agenda País, miércoles 01 de octubre de 2025
Agenda País, miércoles 01 de octubre de 2025
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

CDN y el psiquiatra en línea

CDN y el psiquiatra en línea

Ensayo: Lo que es y no es identidad de los pueblos

Ensayo: Lo que es y no es identidad de los pueblos

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

El ridiculez de regidores: Atabey y la farsa del fundamentalismo

Edición impresa, lunes 06 de octubre de 2025

Edición impresa, lunes 06 de octubre de 2025

No imaginé ver así a los Yankees

No imaginé ver así a los Yankees

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo