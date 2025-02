La Policía Nacional arrestó a Bladimir Rosario Vallejo, de 34 años, acusado de participar en un asalto a mano armada contra una mujer en el sector Los Jardines Metropolitanos, ocurrido el pasado 28 de enero.

Al ser cuestionado por periodistas, Vallejo confesó su implicación en el crimen.

«Yo soy un hombre que simplemente estoy arrepentido porque a mí me llevaron engañado. Me dijeron que íbamos a cobrar un dinero, el tipo me dijo «párate ahí» y él asaltó a la señora», explicó.

«Yo simplemente manejaba el motor… Eso son errores de la vida», añadió.

El reporte de la uniformada indica que el VTP, como son llamados los agentes penitenciarios, conducía la motocicleta en la que se desplazaban los atracadores.

Vallejo fue detenido con la pistola y la motocicleta utilizadas en el asalto.

Según se puede ver en las imágenes difundidas en redes sociales del hecho, los dos desaprensivos la interceptaron mientras se desmontaba de su vehículo en el parqueo de su local comercial.

Uno de ellos, la amenazó y la despojó de su cartera, la cual trascendió que tenía RD$400,000 en efectivo.

De ese monto, el detenido informó a las autoridades que su compañero le entregó RD$35,000 pesos.

Luego del robo, realizó varios disparos al aire antes de huir en la motocicleta conducida por su cómplice.

En el bolso había dinero en efectivo, tarjetas de crédito, un teléfono móvil y documentos importantes.

Hasta el momento, el segundo sospechoso, ya identificado por las autoridades, sigue prófugo.