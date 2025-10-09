Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó

Uno de los agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, Santiago, aseguró este jueves que una de las víctimas le disparó durante el hecho.

“Investiguen el video, ahí se ve cuando el barbero me dispara con un fusil”, expresó Yohandy Encarnación mientras era trasladado al tribunal donde se conocerá la medida de coerción.

El policía hizo referencia a José Vladimir Valerio Estévez, quien, según familiares, tenía una peluquería llamada Valerio Barbershop.

Lea más: Asesinato a tiros de 5 hombres en Santiago a manos de policías fue «planificado», según MP

Medida de coerción

Este jueves está previsto que se conozca la medida de coerción contra los 11 agentes implicados en el caso.

Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

A los acusados se les imputa asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que, tras los hechos, los imputados realizaron acciones para ocultar evidencias y obstaculizar la investigación.

Síguenos como periodicohoyrd