Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó

Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó

Uno de los agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, Santiago, aseguró este jueves que una de las víctimas le disparó durante el hecho.

“Investiguen el video, ahí se ve cuando el barbero me dispara con un fusil”, expresó Yohandy Encarnación mientras era trasladado al tribunal donde se conocerá la medida de coerción.

El policía hizo referencia a José Vladimir Valerio Estévez, quien, según familiares, tenía una peluquería llamada Valerio Barbershop.

Lea más: Asesinato a tiros de 5 hombres en Santiago a manos de policías fue «planificado», según MP

Medida de coerción

Este jueves está previsto que se conozca la medida de coerción contra los 11 agentes implicados en el caso.

Entre los procesados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

A los acusados se les imputa asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando que, tras los hechos, los imputados realizaron acciones para ocultar evidencias y obstaculizar la investigación.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Aplazan conocimiento de medida de coerción para policías vinculados en muertes de 5 hombres en Santiago
Aplazan conocimiento de medida de coerción para policías vinculados en muertes de 5 hombres en Santiago
9 octubre, 2025
Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó
Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó
9 octubre, 2025
Cadáver de Modesto Marmolejos habría sido hallado atado de pies y manos
Cadáver de Modesto Marmolejos habría sido hallado atado de pies y manos
8 octubre, 2025
Tragedia en Santiago: Hermanos pierden la vida tras ser atacados a tiros
Tragedia en Santiago: Hermanos pierden la vida tras ser atacados a tiros
8 octubre, 2025
Nuevo video revela otra versión de la masacre en La Barranquita, Santiago
Nuevo video revela otra versión de la masacre en La Barranquita, Santiago
7 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

Una propuesta

Una propuesta

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo