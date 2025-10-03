Agentes de migración detienen a varias personas en redadas coordinadas en el sur de EE.UU.

  • EFE
 Houston. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) detuvieron a varias personas en una serie de redadas coordinadas en McAllen, una ciudad fronteriza en el sur de Texas.

Según informaron medios locales, los agentes del ICE entraron el jueves en la tarde a siete negocios, incluyendo una tienda de ropa usada.  

Las redadas fueron apoyadas por la Policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas, que bloquearon la entrada a los edificios al “público”, de acuerdo con el canal local KRGV.

Lee más: La Casa Blanca dice que por ahora no hay planes de redadas en el Super Bowl con Bad Bunny 

El operativo se enmarca en la campaña del Gobierno de Donald Trump por aumentar la detención y deportación de migrantes que viven y trabajan en el país.

En junio, se reportó la cifra récord de casi 60.000 migrantes en custodia del Gobierno, la mitad de ellos sin antecedentes penales, según informó el portal CBS News.

