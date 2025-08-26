Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad procedentes de los sectores de Los Girasoles, Caballona, La Hondonada, Capotillo, Ensanche Luperón y en el municipio de Palavé, en Santo Domingo Oeste, agradecieron la entrega de útiles escolares a más de 600 niños necesitados, de parte de la «Fundación Pague a un Tercero Inc.», que dirige el comunicador Manuel Cruz.

La jornada, realizada el pasado fin de semana, y contó con útiles indispensables, como mochilas, cuadernos, kits de lápices, uniformes, entre otros, fueron entregados a alumnos de esos lugares, teniendo así una esperanza en medio de las dificultades que los condicionan de un inicio de año escolar digno.

«Iniciamos como cada año por Los Girasoles, donando útiles escolares para niños de escasos recursos en varios barrios, una labor social que por más de 20 años viene realizando la Fundación», precisó Cruz.

Asimismo, expresó, “gracias a Dios por permitirnos colaborar con los que menos tienen, y a los servidores que colaboraron durante la entrega”.

Entre los quisqueyanos que dijeron apoyar ese acto humanitario en auxilio de sus connacionales residentes en esos sectores, de donde ellos provienen, figuran Antonio Ruiz, Altagracia de Jesús, Juan Carlos Rodríguez y William Quezada.

Además, Pablo Contreras, Darío Rojas, Emilio Adames, Miguelina de Jesús, Josefina del Orbe, Lourdes Martínez, Héctor Luna, Rodolfo Guzmán, Andrea Liberato, Mildred Lluberes, Stalin Ulloa, Lina Rivera, Jesús Manuel Santos, Elvin Zapata, Leonardo López, Milcíades Reyes, Eduardo Sánchez, Aurelio Mata, Sócrates Cabral, Eugenia de Torres, Miriam Liberato, Sandra Marmolejos y Alejandro Ramírez, entre otros.

