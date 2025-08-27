Agreden a Javier Milei en plena caravana, en compañía de su hermana y diputado

El presidente Javier Milei fue víctima de un ataque durante una caravana proselitista en Lomas de Zamora, acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el senador Sebastián Pareja.

El recorrido, organizado por La Libertad Avanza, comenzó en la avenida Hipólito Yrigoyen 10699 en Temperley y tenía como destino la Plaza Grigera, en pleno centro del distrito.

Sin embargo, al llegar al cruce de Hipólito Yrigoyen y Laprida, la comitiva fue agredida por manifestantes que arrojaron piedras y botellas de plástico.

Milei, que se trasladaba en la caja de una camioneta, fue evacuado rápidamente por seguridad y trasladado a un vehículo cerrado. Espert abandonó el lugar en una moto, según reportan medios locales del pais andino.

El incidente generó tensión entre militantes libertarios y presuntos activistas kirchneristas, quienes continuaron insultándose incluso después de la retirada del presidente.

Según testigos, el ataque ocurrió cerca de un volquete con escombros, que habría sido utilizado por los agresores para lanzar proyectiles