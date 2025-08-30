Agricultores reciben títulos de propiedad y pago de CAC

Un total de 67 agricultores de la Asociación de Parceleros “El Progreso” de la comunidad de Angostura de la provincia Independencia recibieron los títulos de propiedad de sus predios agrícolas a través de Instituto Agrario Dominicano (IAD).

La entrega fue realizada por director del organismo, Francisco Guillermo García, quién señaló la importancia de que estos parceleros de la región Enriquillo, tengan sus títulos de propiedad, un compromiso que aseguró que asume la administración de Gobierno.

Los beneficiados mostraron satisfacción porque la fin cuentan con los documentos que los avalan propietarios de terrenos.

Otro impacto para parceleros

De su lado el Consorcio Azucarero Central (CAC) a través de la comercializadora “Justo Cabal SRL”, realizó el pago de RD$ 5, millones 554 mil pesos, por concepto de Acuerdo de Colaboración de Alianza para la Explotación de Terrenos del Proyecto AC-444 a los parceleros de la misma asociaron.

Los agricultores, señalaron el cumplimiento del CAC con el compromiso de contratos firmados con sus tierras, un total de 1,340 mil tareas, para la siembra de plátanos. El presidente de la Asociación de parceleros, Manuel Bartolo Sosa, señaló el buen cumplimiento que viene realizado el CAC a través de la empresa “J usto Cabal SRL” con agricultores de esa comunidad. Son dos beneficios importantes para este sector, la entrega de títulos y el pago.