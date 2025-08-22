Agricultura aclara información sobre funcionarios de la institución detenidos

El Ministerio de Agricultura aclaró la tarde de este viernes que ningún funcionario de la institución fue detenido ni está siendo investigado por agentes de la Policía Nacional ni de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), como trascendió más temprano en medios de comunicación.

A continuación, te compartimos el comunicado íntegro:



Debido a informaciones erróneas que circulan en algunos medios de comunicación, aclaramos a la opinión pública:

1- No tenemos ningún funcionario de nuestro ministerio detenido, o bajo investigación, ni por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policia Nacional, ni por la Procuradoría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

2- Sin embargo, por nuestro compromiso con la ética y transparencia con el manejo de los fondos públicos, hace dos semanas que llevamos una investigación interna que involucra solo a miembros del departamento de seguridad, quienes están suspendidos al servicio que ofrecen al Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad; una vez concluida la investigación seremos los primeros en informar debidamente a la opinión pública, y si lo amerita, actuar como manda la ley en estos casos.

Nos regimos bajo un Comité de Ética permanente que garantiza la buena conducta y el uso correcto de los recursos del estado.