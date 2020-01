Agricultura confirma brotes New Castle; será obligatoria vacunación en granjas

Los pequeños y medianos productores de pollos afectados por brotes de New Castle en el Cibao y otras zonas del país serán auxiliados por el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, que hará obligatoria la vacunación en las granjas avícolas.

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, explicó que esos brotes surgen cuando los avicultores dejan de aplicar correctamente el programa de vacunación, que es responsabilidad de los productores.

Dijo que Agricultura va a disponer que la vacunación vuelva a ser obligatoria en las granjas de pollos y que se haga según el protocolo de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Benítez indicó que la ayuda que les darán las autoridades a los avicultores afectados por el New Castle se determinará mañana en una reunión con ellos. El funcionario recordó que la enfermedad del New Castle es endémica y que está presente en todos los países productores de pollos y que cada vez que los avicultores se descuidan con el programa de vacunación, surgen los brotes.

El virus del New Castle es endémico en todos los países productores de pollos a nivel mundial. En algunos países los programas de vacunación han mantenido el virus bajo control y la realizan los productores privados; el gobierno no aplica vacunación en pollos.

Recordó que las aves migratorias, que vienen de todas partes del mundo, traen nuevas enfermedades, que incluye el New Castle y la Influenza Aviar. Además, “con la globalización y el comercio y auge del turismo mundial nos hace vulnerables a enfermedades”.

Benítez explicó que cuando se reporta un brote de esa enfermedad, la Dirección de Ganadería envía los veterinarios a verificar si está presente, se toman muestras, verifican en el laboratorio y las envían al extranjero para confirmar. Se le recomienda al productor aplicar el protocolo, que se observa en todo el mundo: se eliminan las aves, se higieniza la granja y se vuelve a llenar de pollos con un programa de vacunación.

Agregó que quien incumple ese programa de vacunación, enfrenta lo que está pasando en las granjas de pollos del Cibao, que tienen un brote de New Castle.

Precisó que en un país en donde hay libertad de empresa, “nosotros tenemos que recomendar un programa de vacunación y aplicarlo. Ese programa es obligatorio en el país. Ganadería puede chequear las granjas que cumplen o no, pero aquí la producción de pollos es masificada. Según la norma de Agricultura para producir pollos de engorde, ese tipo de granja debe estar a una distancia de 500 metros de otra y si son granjas productoras livianas o pesadas, a un kilómetro y medio”.

Benítez expresó que esa normativa, que existe desde los años 80, no se ha aplicado porque “tenemos un problema social. En Licey al Medio, Moca, La Vega, la cantidad de granjas que existe es enorme, porque pueden producir 26 millones de pollos mensuales, pero solo se producen 17.5 millones. La salida es exportar, pero no estamos preparados”.

Dijo que “para aplicar el sistema de bioseguridad a las granjas de pollos, habría que hacerlo a lo dominicano. Esas granjas son de pequeños productores”.

Cambio. HOY se enteró de que algunos productores de pollos del Cibao tienen problemas con brotes de New Castle por dejar de usar el programa de vacunación oficial. Lo cambiaron por una nueva vacuna llamada “Yumbo o Combo” que se le pone una vez al pollo, en vez de tres, como es lo correcto. Aavicultores que han seguido aplicando el programa que usan los productores de todo el mundo contra el New Castle, no han sido afectados.

Intervención oficial

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Manuel Escaño, solicitó al Ministerio de Agricultura una urgente intervención a las granjas con el virus New castle, que ha matado a millares de gallinas ponedoras y pollos en comunidades del distrito municipal de Las Lagunas.

Reunidos con medianos y pequeños avicultores, dijo que el ministro Osmar Benítez debe visitar las granjas para que contacte la dramática situación y aplicar los protocolos de rigor para evitar que la enfermedad siga hacia otras instalaciones. Aseguró que el virus no se transmite a los humanos, por lo que el consumo puede seguir.