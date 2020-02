Agro cultura

Afconagro

Agroindustriales de conservas, productores agrícolas y funcionarios del gobierno participarán el próximo miércoles en un día de campo, en Azua. La actividad, que será encabezada por el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, es organizada por la Asociación de Fabricantes de Conservas del Agro (Afconagro). Se inicia a las 10:00 de la mañana, con un recorrido por fincas sembradas de tomate industrial localizadas próximo a la planta de Transagrícola, ubicada en el kilómetro 2 ½ de la carretera Azua-San Juan. En el encuentro se va a destacar la importancia socioeconómica de la producción nacional de tomate, por su gran impacto en la generación de empleos, con los beneficios directos e indirectos que genera, contando con un financiamiento completo por parte de las agroindustrias. Al término de la actividad, los asistentes están invitados a un almuerzo en el restaurante El Mesón Suizo, de la ciudad de Azua, durante el cual harán uso de la palabra el ministro de Agricultura y dirigentes de Afconagro, encabezados por el presidente, Félix García.

Ambiente

Autoridades y ciudadanos nos estamos haciendo los locos con todas las diabluras que están ocurriendo con el medio ambiente (cambio climático) que hace la tierra vivible. Si nos seguimos descuidando, a lo mejor tendríamos q ue mudarnos a otro planeta, tal vez a la luna, los que puedan llegar. Los depredadores de los ríos del país siguen sacando arena y otros materiales, ante la mirada de todos, sin ningún control. Continúa la depredación, incluso en áreas protegidas, en cualquier lugar del país y nada pasa. El parqueo para guaguas que se construye en el parque del Este, en la zona oriental de la provincia Santo Domingo, a cargo del Ministerio de Obras, y no han valido las protestas de ciudadanos conscientes ni las sentencias de tribunales judiciales para detener esa construcción en un área prohibida. La contaminación de los cuerpos de agua (ríos, presas, lagos, arroyos, mares, el subsuelo, etc), con las descargas de residuos de los hogares, industriales y de la agricultura con los pesticidas e insecticidas, sin que ninguna autoridad le ponga freno. La minería del país también contamina las aguas y daña el medio ambiente en general, sin discusión. Vamos a hacer algo por esto: se apliquen las normas y las leyes. Con eso me conformo por ahora.