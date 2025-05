Agroempresarios piden 80/20

Con la negativa del Gobierno a carnetizar a trabajadores haitianos para laborar en las actividades agrícolas y pecuarias en fincas y granjas del país, los agroempresarios han ripostado solicitando a las autoridades que apliquen el 80/20 que establece el Código Laboral; esto es, que se permita que trabajen 20 haitianos por cada 80 dominicanos, que casi nunca aparecen. A decir verdad, los dominicanos han abandonado los trabajos pagados en fincas, no lo quieren hacer a ningún precio. No es ciertos, como dicen muchos, que es porque les pagan poco, al haitiano le pagan igual que al dominicano. A veces, a ese extranjero hay que pagarle más para hacer cualquier labor agrícola, porque sabe que ningún dominicano quiere hacerlo. El gobierno anunció esta semana de manera categórica, que no va a carnetizar extranjeros. Será por el fracaso que se ha dado con ese método, que se creía sería efectivo. Con ese carnet, hasta falsificaciones se han registrado. Además, muchos de los haitianos que obtuvieron ese documento, se iban a trabajar a fincas o granjas de otros pueblos, en donde recibían más ventajas económicas. También se dice que las autoridades creen que la carnetización fue un incentivo para la llegada de más haitianos ilegales.

Los agroempresarios han le han solicitado al gobierno que le busque alguna salida a la escasez de mano de obra para la agropecuaria para evitar que en lo inmediato se dañen cosechas, como la de cacao, que ya comenzó. Además, esa escasez de trabajadores, podría reducir la producción de varios cultivos, como arroz, yuca, plátano, ñame, frutas, vegetales, pollos y leche, entre otras.

Puede leer: Fusión IAD no afectaría parceleros y empleados