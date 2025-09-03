Agua con frutas y especias: la nueva tendencia saludable que conquista los vasos dominicanos

Las aguas saborizadas con frutas y especias se posicionan como la opción refrescante favorita para reemplazar los tradicionales jugos azucarados. Esta tendencia, que gana fuerza en hogares y restaurantes de República Dominicana, ofrece hidratación natural, sabor vibrante y beneficios para la salud.

Estas bebidas, conocidas como “aguas frescas naturales”, combinan ingredientes como limón, pepino, fresa, jengibre, albahaca y canela, creando mezclas que no solo sacian la sed, sino que también aportan antioxidantes y propiedades digestivas.

Una de las recetas más populares es el agua de limón con pepino, ideal para días calurosos, mientras que la infusión de jengibre y manzana se recomienda como digestivo natural después de las comidas. También se ha popularizado el agua de fresas con albahaca, una mezcla que combina sabor y frescura sin añadir calorías vacías.

Además de ser fáciles de preparar en casa, estas bebidas permiten aprovechar frutas de temporada y especias accesibles, lo que las convierte en una opción económica y versátil. Con solo agua, rodajas de fruta y un toque de especias, los dominicanos están redescubriendo el arte de hidratarse con estilo.

La tendencia no solo responde a una moda, sino a una conciencia creciente sobre la salud y el bienestar. En un país donde las temperaturas tropicales invitan a beber constantemente, estas aguas saborizadas se presentan como una revolución líquida que transforma el modo en que nos refrescamos.