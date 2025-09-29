Aguaceros seguirán en el sur, este y norte

  • Soila Paniagua
Aguaceros seguirán en el sur, este y norte

Fuerte oleaje en Malecón

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy se registrarán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades de la región norte, este y el sur, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta dos provincias.

En alerta verde están las provincias Santiago y Dajabón, donde el COE advierte sobre posibles desbordamientos de ríos, cañadas, arroyos, inundaciones urbanas, rurales y deslizamiento de tierra.

Puede leer: Gobierno entrega alimentos a familias afectadas por inundaciones en San Pedro de Macorís

El huracán Humberto

El Indomet vigila la trayectoria del huracán Humberto, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que estaba anoche a 845 kilómetros al norte de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y ráfagas superiores moviéndose al noroeste a 20 km/h. Aún no representa peligro para el país.

También observa el desarrollo de la tormenta tropical Imelda, que estaba anoche a 90 kilómetros al sur/suroeste de las Bahamas Noreste, con vientos de 65 km/h y ráfagas superiores, moviéndose hacia el norte a 15 km/h.

“Por su posición geográfica y a pesar de que este sistema meteorológico está lejos del territorio dominicano, seguimos monitoreando su desplazamiento y desarrollo”, indicó.
Prevé que las temperaturas seguirán altas en gran parte del país. También

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

Publicaciones Relacionadas

Aguaceros seguirán en el sur, este y norte
Aguaceros seguirán en el sur, este y norte
29 septiembre, 2025
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
Tormenta Tropical Imelda se desplaza hacia el norte con vientos de 65 kph
28 septiembre, 2025
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones
28 septiembre, 2025
Actualización del COE: El Gran Santo Domingo sigue en alerta verde; Lo que se espera para hoy
Actualización del COE: El Gran Santo Domingo sigue en alerta verde; Lo que se espera para hoy
28 septiembre, 2025
#SinFiltro: Sentido común
#SinFiltro: Sentido común
28 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

El apóstol del Anticristo

El apóstol del Anticristo

Una relación muy especial

Una relación muy especial

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Ministro de Educación ordena investigación por video presuntamente grabado en escuela

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo