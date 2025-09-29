Aguaceros seguirán en el sur, este y norte

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy se registrarán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades de la región norte, este y el sur, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta dos provincias.

En alerta verde están las provincias Santiago y Dajabón, donde el COE advierte sobre posibles desbordamientos de ríos, cañadas, arroyos, inundaciones urbanas, rurales y deslizamiento de tierra.

El huracán Humberto

El Indomet vigila la trayectoria del huracán Humberto, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que estaba anoche a 845 kilómetros al norte de las islas de Sotavento del norte, Antillas Menores, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y ráfagas superiores moviéndose al noroeste a 20 km/h. Aún no representa peligro para el país.

También observa el desarrollo de la tormenta tropical Imelda, que estaba anoche a 90 kilómetros al sur/suroeste de las Bahamas Noreste, con vientos de 65 km/h y ráfagas superiores, moviéndose hacia el norte a 15 km/h.

“Por su posición geográfica y a pesar de que este sistema meteorológico está lejos del territorio dominicano, seguimos monitoreando su desplazamiento y desarrollo”, indicó.

Prevé que las temperaturas seguirán altas en gran parte del país. También