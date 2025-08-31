Aguaceros y calor: ¿Qué esperar del clima de hoy?

Para hoy continuaremos con humedad e inestabilidad suficiente, asociadas con la vaguada en altura y una onda tropical que se acerca al país, ubicándose actualmente sobre Puerto Rico, para que continúen ocurriendo precipitaciones en algunas provincias del país, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología.

«En horas de la mañana, se presentarán algunos incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos hacia las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua», precisó el Indomet en su informe de las 6:00 de la mañana.

Agregó que, después del mediodía, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se generen otros nublados acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia provincias como: Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.  

Además, explicó que entrada la noche, podrían permanecer algunos aguaceros de manera dispersa sobre el Valle del Cibao y sureste, que desaparecería en horas de la madrugada.

Mucho calor

La sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

«Es importante que la población continúe con la  recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tenga presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas», enfatizó la entidad.

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.34/3621/23
Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.32/3525/27
DuarteIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.32/3422/24
ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3012/14
PeraviaIncrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana.33/3525/27
San Pedro de MacorísIncrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana.33/3522/24
La RomanaIncrementos nubosos con chubascos aislados en la mañana.33/3522/24
La VegaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.33/3519/22
Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.32/3422/24
San CristóbalIncrementos nubosos.32/3421/23
SamanáIncrementos nubosos.33/3522/24
Monte CristiIncrementos nubosos.34/3623/25
AzuaIncrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.32/3422/24
San Juan Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.32/3418/20
BarahonaIncrementos nubosos con aguaceros aislados en la tarde.34/3623/25
La Altagracia           Incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.33/3623/25
¡Alerta por calor extremo! Estas son las zonas más afectadas en República Dominicana
