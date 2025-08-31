Aguaceros y calor: ¿Qué esperar del clima de hoy?

Para hoy continuaremos con humedad e inestabilidad suficiente, asociadas con la vaguada en altura y una onda tropical que se acerca al país, ubicándose actualmente sobre Puerto Rico, para que continúen ocurriendo precipitaciones en algunas provincias del país, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología.

«En horas de la mañana, se presentarán algunos incrementos nubosos acompañados de chubascos dispersos hacia las provincias: La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua», precisó el Indomet en su informe de las 6:00 de la mañana.

Agregó que, después del mediodía, el calor asociado al ciclo diurno también contribuirá a que se generen otros nublados acompañados de aguaceros que podrían ser fuertes en puntos aislados, tronadas y ráfagas de viento en ocasiones hacia provincias como: Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor.

Además, explicó que entrada la noche, podrían permanecer algunos aguaceros de manera dispersa sobre el Valle del Cibao y sureste, que desaparecería en horas de la madrugada.

Mucho calor

La sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste.

«Es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tenga presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas», enfatizó la entidad.