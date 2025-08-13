Aguaceros y ráfagas de viento siguen hoy

Llaman estar atentos a Erin.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Onamet) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santo Domingo.

Indomet vigila la trayectoria de la tormenta tropical Erin que anoche estaba a 2,592 kilómetros al este de las Antillas Menores, moviéndose al oeste a 35 km/h y se espera que mantenga ese movimiento, con un descenso gradual en su velocidad de traslación en los próximos dos días, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h con ráfagas superiores y se prevé un fortalecimiento gradual.

Exhorta a la población a estar atenta a la evolución y trayectoria de Erin.

Puedes leer: Tormenta tropical Erin: Boletín más reciente y trayectoria 

También observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una área de baja presión no tropical que anoche estaba a cientos de kilómetros al suroeste de Nova Escocia, Canadá con probabilidad de ciclón de 10 %.

13 agosto, 2025

