Águilas Cibaeñas adquieren al lanzador zurdo Bryan Magdaleno

Las Águilas Cibaeñas adquirieron este martes al lanzador zurdo Bryan Magdaleno en un canje realizado con los Toros del Este que recibieron al jardinero Gilberto Ceslestino.

Gian Guzmán, gerente general de las Águilas, valoró positivamente la llegada al equipo de Magdaleno, quien se espera que de inmediato aporte solidez y profundidad al cuerpo de lanzadores del equipo.

Magdaleno nació el 22 de febrero de 2001 en Santo Domingo y actualmente es prospecto de los Rangers de Texas.

Puede leer: Nueva York espera a RD y PR

Fue seleccionado por los Toros en la décima segunda ronda del sorteo de novatos de LIDOM en el 2023.

Desde 2021 el zurdo ha jugado en varias categorías de las ligas menores desde la Dominican Summer League, hasta Doble AA, pasando por Clase A y Clase A fuerte.

Su mejor temporada la registró en 2024, en la cual logró números impresionantes en tres niveles diferentes, alcanzando una efectividad combinada de 1.27 y un WHIP de 0.94. Es conocido por su potente recta y una curva con gran rompimiento. Actualmente lanza para los Frisco RoughRiders, la filial Doble-A de los Rangers.

Con 6’1″ de estatura y un peso corporal de 202 libras, Magdaleno puede desempeñarse como relevista intermedio y estará disponible para participar con las Águilas en la próxima temporada del béisbol dominicano 2025-26.

El departamento de operaciones de béisbol de las Águilas Cibaeñas deseó éxitos al jardinero Celestino con su nuevo equipo.