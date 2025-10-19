Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago

  • Hoy
Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago


SANTIAGO.- Siete lanzadores se combinaron y las Águilas Cibaeñas blanquearon 4-0 a los Tigres del Licey, en partido celebrado la tarde-noche del domingo en el Estadio Cibao, continuando con el campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Con el triunfo, los aguiluchos empataron con los azules, ambos con marca de 3-1 en sus primeros cuatro partidos.

La victoria fue para Richard Rodríguez (1-0), mientras que la derrota recayó en Albert Abreu (0-1).

El zurdo importado Charlie Barnes trabajó durante 4.0 entradas en blanco, enfrentó a 15 bateadores, permitió 3 hits y ponchó a uno.
Luego entraron a relevar Huáscar Ynoa (5), Jhordany Mezquita (5), Eric Cerantola (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los felinos abrió en el montículo Albert Abreu, con una labor de 4.2 episodios. Salió del juego tras ser golpeado por una línea; permitió 2 carreras, 5 hits, no otorgó boletos y ponchó a 2.
Abreu fue relevado por José Hernández (5), Reiver Sanmartín (7), Ulises Joaquín (8) y Anderson Severino (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Raynel Delgado, con dos imparables; Aderlin Rodríguez y Carter Jensen, con un doble cada uno; y Adael Amador, Juan Lagares, Ángel Genao y Leody Taveras, con un sencillo por cabeza.

Por los azules, Junior Severino, Christian Adames, Arístides Aquino, Michael De la Cruz y Armando Álvarez conectaron un sencillo cada uno.

Las Águilas no se hicieron esperar y madrugaron con dos carreras en la primera entrada. Después de dos outs, Raynel Delgado disparó sencillo, Aderlin Rodríguez lo remolcó y el propio Delgado anotó con imparable de Adael Amador.

Las Águilas ampliaron en el octavo con dos vueltas más cuando, después de dos outs, Ángel Genao recibió transferencia; Carter Jensen disparó doble por el jardín izquierdo, impulsando la tercera, y la cuarta entró con imparable de Leody Taveras.

Licey domina a Estrellas 10-5 tras jonrones de Johnson, Martínez y Aquino

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago
Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago
19 octubre, 2025
Los Gigantes reciben Águilas en San Francisco de Macorís: ¿Quién abrirá por el equipo rojo?
Los Gigantes reciben Águilas en San Francisco de Macorís: ¿Quién abrirá por el equipo rojo?
18 octubre, 2025
Celesten y Urbáez guían paliza de los Toros 14-7 sobre Aguilas
Celesten y Urbáez guían paliza de los Toros 14-7 sobre Aguilas
18 octubre, 2025
Arrancó la pelota: Así se vivió el primer día del béisbol invernal 2025-2026 en República Dominicana
Arrancó la pelota: Así se vivió el primer día del béisbol invernal 2025-2026 en República Dominicana
16 octubre, 2025
¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido
¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido
16 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Periodista agro en Amazon

Periodista agro en Amazon

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

La menopausia: ¿Cómo manejarla?

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

Erreway hizo vibrar Santo Domingo en una noche inolvidable bajo la lluvia

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

“Superbo” Shohei Ohtani lleva a Dodgers a Serie Mundial

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Pelota invernal: Licey, Gigantes, Estrellas y Leones ya tienen nueva fecha tras partidos pospuestos

Seattle toca las puertas de la SM

Seattle toca las puertas de la SM

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo