Águilas Cibaeñas ganan 4-0 al Licey en Santiago



SANTIAGO.- Siete lanzadores se combinaron y las Águilas Cibaeñas blanquearon 4-0 a los Tigres del Licey, en partido celebrado la tarde-noche del domingo en el Estadio Cibao, continuando con el campeonato de béisbol otoño-invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Con el triunfo, los aguiluchos empataron con los azules, ambos con marca de 3-1 en sus primeros cuatro partidos.

La victoria fue para Richard Rodríguez (1-0), mientras que la derrota recayó en Albert Abreu (0-1).

El zurdo importado Charlie Barnes trabajó durante 4.0 entradas en blanco, enfrentó a 15 bateadores, permitió 3 hits y ponchó a uno.

Luego entraron a relevar Huáscar Ynoa (5), Jhordany Mezquita (5), Eric Cerantola (6), Junior Fernández (7), Richard Rodríguez (8) y Hunter Bigge (9).

Por los felinos abrió en el montículo Albert Abreu, con una labor de 4.2 episodios. Salió del juego tras ser golpeado por una línea; permitió 2 carreras, 5 hits, no otorgó boletos y ponchó a 2.

Abreu fue relevado por José Hernández (5), Reiver Sanmartín (7), Ulises Joaquín (8) y Anderson Severino (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Raynel Delgado, con dos imparables; Aderlin Rodríguez y Carter Jensen, con un doble cada uno; y Adael Amador, Juan Lagares, Ángel Genao y Leody Taveras, con un sencillo por cabeza.

Por los azules, Junior Severino, Christian Adames, Arístides Aquino, Michael De la Cruz y Armando Álvarez conectaron un sencillo cada uno.

Las Águilas no se hicieron esperar y madrugaron con dos carreras en la primera entrada. Después de dos outs, Raynel Delgado disparó sencillo, Aderlin Rodríguez lo remolcó y el propio Delgado anotó con imparable de Adael Amador.

Las Águilas ampliaron en el octavo con dos vueltas más cuando, después de dos outs, Ángel Genao recibió transferencia; Carter Jensen disparó doble por el jardín izquierdo, impulsando la tercera, y la cuarta entró con imparable de Leody Taveras.