SANTIAGO.-El zurdo importado Devin Smeltzer será el lanzador abridor por las Águilas Cibaeñas en el partido inaugural de la temporada, que se jugará este miércoles a las 7:30 de la noche en el Estadio Cibao, frente a los Gigantes del Cibao, correspondiente al campeonato 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Smeltzer se integró temprano a los entrenamientos de las Águilas y declaró estar preparado para subir al montículo en el choque de apertura.

El dirigente Luis “Pipe” Urueta explicó que Smeltzer está en buena forma y cuenta con gran experiencia, razón por la cual fue seleccionado para lanzar el primer encuentro de la temporada.

El lanzador, de 29 años, tiene experiencia de cinco temporadas en las Grandes Ligas, donde debutó en 2019 con los Mellizos de Minnesota, organización en la que permaneció hasta 2022, y formó parte de los Marlins de Miami en la campaña 2023.

Su experiencia en las mayores abarca 43 partidos, de los cuales abrió 20, con un excelente registro de 9 victorias y 5 derrotas, y una efectividad de 4.32 en 162.1 entradas lanzadas, donde ponchó a 125 bateadores rivales.

Durante el verano, Devin Smeltzer lanzó para los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol, un circuito de gran ofensiva, donde tuvo marca de 4-4, con efectividad de 5.17, y 60 ponches en 78.1 entradas de labor.

ROTACIÓN

El jueves 16 abrirá el derecho norteamericano Randy Wynne frente a los Toros en el Francisco A. Micheli de La Romana.

El viernes 17 estará lanzando el zurdo Carlos Manuel Peña cuando los Toros nos visiten por primera vez esta temporada.

El sábado 18 está programado para lanzar el derecho nosteamericano Tristón McKenzie frente a los Gigantes en el Julián Javier.

La rotación la completa el zurdo norteamericano Charlie Barnes, quien enfrentará a los Tigres del Licey en el Estadio Cibao el domingo 19.

Pelota invernal: Águilas Cibaeñas revelan su rotación para arrancar la temporada
