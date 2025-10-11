Aguilas contratan a Eric Cerantola y Randy Wynne

Las Águilas Cibaeñas han realizado dos movimientos estratégicos para fortalecer su staff de lanzadores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol, anunciando la contratación del joven derecho canadiense Eric Cerantola y el reingreso del experimentado abridor estadounidense Randy Wynne.

Cerantola, de 25 años y 6’5’’ de estatura, llega a la tropa amarilla para aportar velocidad e intimidación desde el montículo.

Cerantola posee experiencia reciente en Triple-A con los Omaha Storm Chasers en 2025. En su arsenal destaca una recta que consistentemente alcanza entre 94 y 97 millas por hora, además de una excelente curva como complemento.

Wynne, de 32 años, ha sido recontratado por las Águilas para brindar confiabilidad y reforzar la rotación abridora.

Su historial reciente con las Águilas es sólido: en la serie regular del 2024 lanzó nueve entradas de solo una carrera en dos aperturas, con una formidable efectividad de 1.00.