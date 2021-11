Agustín Laje: «Con el aborto por violación, no ayudamos a la víctima»

El activista conservador argentino, Agustín Laje, declaró que cuando se aborta por violación, no se ayuda a la victima a superar el trauma porque «el problema no es el embarazo, sino la violación».

«Con un aborto por violación, no desviolamos a la víctima. El problema no es el embarazo, es la violación. Abortar no va a borrar el trauma del crimen. Solo se pierde una vida», señaló durante una entrevista con el programa televisivo «Vera.. A su manera».

Mencionó que las autoridades deben combatir firmemente y crear ley estrictas contra casos de abuso sexual, porque esa es la clave para disminuir los embarazados por violación, y no abortar.

Cuando se le preguntó que haría si abusaran de su hija y esta quedase embarazada, Laje aseguró que trataría de convencerla de quedarse con el niño y que él se encargaría de su manutención.

P- ¿Qué harías si violan a tu hija y quiere abortar a su hijo?

R- La intentaría convencer que no lo haga y ofrecería hacerme cargo yo del bebé, totalmente.

Afirmó que los grupos de izquierda solo buscan una solución «vaga e insensible», en vez de promover los derechos a la vida y enseñar a las familias a hacerse responsables del cuidado de la victimas de abuso.

Laje a Gabi Desangles: ¨Si no quieres hacer una entrevista improvisada, yo estoy abierto a que me llames¨