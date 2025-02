Ahora la amenaza es dejarnos sin Estadio Quisqueya

La Ciudad de Santo Domingo vive bajo amenaza por todas partes, si no es por el abandono de los imbornales, la falta de mantenimiento de las aceras, las alcantarillas, el cúmulo de basura, descuido en los túneles y elevados, tala de árboles para construcción sin medidas que repongan la pérdida y desaparición de zonas verdes, las islas de calor, el caos del tránsito, etc. Ahora le toca el turno al Estadio Quisqueya.

Es notorios que hay un plan orquestado para descalificarlo, utilizar esos terrenos con fines de edificios para viviendas y que nos dejen sin Estadio en la zona central.

No bien escribía yo hace algunas semanas en este mismo medio, acerca de lo que generó la excelente temporada de beisbol pasada, donde fuimos foco internacional, lo cual, creó una tendencia de influencers de otros países obsesionados con nuestra pelota, sus jugadores, la fanaticada y los propios narradores, ahora, resulta que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, más rápido que inmediatamente, le ha cedido al Banco de Exportación y Desarrollo (BANDEX) el derecho de poder edificar lo que considere en el lugar donde está en Estadio Quisqueya y sus alrededores.

A veces yo pienso que este es un país con mucha mala suerte y con una ciudadanía isleña de espaldas tanto al mar como al mundo. Quienes nos gobiernan no son capaces de asumir compromisos de cara al significado de ciertas edificaciones respecto a cómo impactan en nuestras costumbres, cultura, cotidianidad, y mucho menos, del significado que estas tienen a nivel regional; tenemos una oportunidad de turismo deportivo para la siguiente temporada invernal.

En el 2019 la Alcaldía del Distrito Nacional había declarado al Estadio Quisqueya como Zona Ambientales Complementarias de Valor Especial, más bien, mandando a incrementar las superficies arboladas para contribuir con la reducción de la temperatura e islas de calor.

¿Cómo es posible que haya personas que digan que hay que demoler el Estadio para construirlo en otra parte? Sacarlo de la ciudad para que se pierda poco a poco la cultura de ir al estadio de béisbol.

Créanme cuando les digo que hay un plan para demoler y luego decir que no vale la pena dejarlo donde está. Dos de los equipos de pelota más emblemáticos de este país son de la Capital ¿Se quedarán sin estadio?

No nos dejemos engañar por quienes dicen que se puede construir uno en la Ciudad Ganadera, eso es mentira, no hay espacio ni condiciones. El problema del Estado Quisqueya no es la zona donde está, es la falta de mantenimiento. Incluso, se puede modernizar por etapas. Estamos hablando que clínicas y hospitales, SIN DEJAR DE OPERAR, se han sabido modernizar y reconstruir, ¿cómo?, pues deshabilitando una zona y luego de reconstruida, se sigue con otra, para que nos digan esa barbaridad, como que todos/as somos tontos/as.

El Estadio de futbol Santiago Bernabeu de Madrid que se construyó en los años 40 del siglo pasado, hoy día queda en el centro de un emblemático barrio llamado Chamartín en pleno Paseo de la Castellana, ha recibido con el paso de los años mejoras y ampliaciones, pero sigue en su lugar como un atractivo de la ciudad y parte de la actividad deportiva, social y cotidiana de los y las madrileñas.

¡CAPITALEÑOS! ¡No nos dejemos engañar! Esto no es un asunto político, es un tema de nuestra ciudad.