Ahora tronó duro Luisín Mejía

Como si fuera una novela, vamos con el capítulo de hoy correspondiente a los olímpicos y los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En el capítulo de ayer, el ministro Kelvin Cruz, se refirió a la necesidad de estar unidos.

Luego de que el Gobierno está haciendo una tremenda inversión, lo menos que puede pedir es que todo salga muy bien.

Pues ayer, durante la celebración del Día de los Clubes, el jonronero fue Luisín Mejía.

El hombre habló bonito, pero con una látigo.

Llamó a que el Deporte sea como los aros olímpicos, que estén unidos, juntos y en paz.

Según Luisín, los Juegos Centroamericanos necesitan llegar a un país unido deportivamente.

En fin, Luisín hizo un llamado a la paz.

Pero Aquí viene la pregunta del millón

¿Quiénes son las manzanas de la discordia?

Que lo señalen. Y si no se unen a la causa, declararlos en rebeldía y sacarlos del deporte.

¿Cuál es el miedo?

Hablemos claro.