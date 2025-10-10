AILA: Cocaína en goteros para el pelo iba rumbo a Estados Unidos

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), ocuparon varios envases que simulaban ser gotas para el pelo, llenas de cocaína líquida, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Los agentes, en el marco de la ampliación de los operativos de inspección en las terminales del país, apoyados por unidades caninas, intervinieron una caja, donde incautaron un total de 15 frascos, llenos de la sustancia diluidas en su interior.

«En las labores de verificación una unidad canina dio una alerta positiva en el interior del paquete, en cuyo interior se hallaron los goteros, todos llenos de cocaína líquida, con un peso pendiente de establecer por parte de las autoridades del INACIF».

De acuerdo a la declaración, la caja habría sido enviada por un hombre con supuesta dirección en la calle Gregorio Lazala, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez y la recibiría una mujer con domicilio en Annsburry, Philadelphia, Estados Unidos.

Los frascos de la sustancia fueron embalados en fundas de evidencias y entregados bajo cadena de custodia a miembros del Ministerio Público para profundizar la investigación.

Las autoridades han mejorado su capacidad operativa frente al narcotráfico en aeropuertos y puertos, logrando frustrar el envío de sustancias narcóticas, bajo distintas modalidades a Estados Unidos y Europa.