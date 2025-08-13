AILA cuenta con nueva terminal courier de US$10 millones que aumentará capacidad en 4 millones de paquetes al año

El presidente Luis Abinader y el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, inauguraron este miércoles una moderna terminal courier para el manejo y almacenaje de paquetería expresa y comercio electrónico, en el Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez.

La obra, que representa una inversión de US$10 millones, incrementa la capacidad de procesamiento en un 186 %, con una superficie total de 4,858 m².

Con esta ampliación, se podrá despachar más de 4 millones de paquetes adicionales cada año, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.

El director de la DGA, Yayo Sanz Lovatón, destacó que “son más de 4 millones de paquetes adicionales que podremos procesar, y lo haremos con eficiencia, seguridad y tecnología de punta”.

Por su parte, Mónika Infante, CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), subrayó: “AERODOM y VINCI Airports mantienen un compromiso inquebrantable con el desarrollo del país. Cada inversión fortalece la infraestructura aeroportuaria, impulsa el crecimiento económico y asegura una conectividad aérea segura, eficiente y continua. Esta nueva terminal, destinada a la Dirección General de Aduanas, permitirá una gestión más ágil, segura y eficiente”.

En materia de seguridad, la instalación cuenta con equipos de rayos X de última generación, que agilizan y optimizan la inspección de todos los paquetes expresos que ingresan al país, reforzando al mismo tiempo la seguridad nacional.

Los trabajos iniciaron en mayo de 2023, respondiendo al crecimiento sostenido del comercio electrónico en la República Dominicana. La obra fue posible gracias a una alianza público-privada, sin costo para el Estado dominicano.

La nueva terminal courier operará 24 horas al día, los 7 días de la semana, beneficiando a los usuarios con un despacho más rápido, mejor resguardo de la carga y mayor trazabilidad.

“Seguimos trabajando para que la República Dominicana sea un hub logístico de clase mundial”, concluyó Sanz Lovatón.

Reconocimiento

Durante el evento, La Asociación Dominicana de Empresas Courier (ASODEC), entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, por su visión, liderazgo y motivación para la realización de este proyecto.

El reconocimiento fue entregado por Tomas Berrido, director de ASODEC.

La actividad contó con la presencia del: ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Turismo, David Collado; ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo y el director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo.

También, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; entre otras autoridades gubernamentales y congresuales.