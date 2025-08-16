Air Canada suspende todos sus vuelos por la huelga de auxiliares de cabina

Air Canada, la principal línea área de Canadá y una de las mayores de Norteamérica, suspendió este sábado todos sus vuelos por la huelga de unos 10.000 auxiliares de cabina que reclaman mejoras salariales y laborales, lo que dejará en tierra a miles de pasajeros al día.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge, que se inició tras ocho meses de negociaciones infructuosas para la firma de un nuevo convenio colectivo, afectará a unos 130.000 viajeros diariamente, informó la compañía aérea.

Air Canada, la quinta mayor de Norteamérica, opera unos 700 vuelos al día.

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, informó que la compañía ha suspendido las negociaciones para la firma de un nuevo convenio colectivo desde que el martes los trabajadores anunciaron su voluntad de declararse en huelga a partir de este sábado.

¿Por qué los auxiliares de vuelo de Air Canada van a huelga?

En un comunicado dado a conocer hoy, Air Canada señaló que, en respuesta a la huelga, ha iniciado «un cierre patronal» de sus 10.000 auxiliares de vuelo y que «sigue implicada y comprometida en negociar la renovación de su convenio colectivo».

«Air Canada lamenta profundamente los inconvenientes que esta interrupción laboral está causando a sus clientes», añadió la compañía que había solicitado la intervención del Gobierno canadiense para impedir la huelga.

Los trabajadores han señalado que en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo ha aumentado un 10 % cuando la inflación en ese periodo creció un 169 %.