Aire Limpio: consejos prácticos para reducir la contaminación en tu entorno 

La exposición permanente a la contaminación atmosférica supone una enorme merma para nuestra salud. Un aire más contaminado tiene consecuencias sobre nuestra salud

La contaminación del aire es aquella que define la presencia de sustancias tóxicas en el entorno. Se trata de un problema global ya que los contaminantes emitidos en un país determinado pueden transportarse en la atmósfera afectando a la calidad del aire de otros lugares del mundo.

Desde la Organización Mundial de la Salud, ya estiman que 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación atmosférica.

Consejos para reducir la contaminación del aire

Uso del transporte público y utilización del coche privado solo cuando sea completamente necesario. Alternativamente, se puede compartir coches privados entre varias personas. Cuantos menos coches, menos emisiones.

y utilización del coche privado solo cuando sea completamente necesario. Alternativamente, se puede compartir coches privados entre varias personas. Cuantos menos coches, menos emisiones. Cuidar las zonas verdes de las ciudades : Muchas o pocas, funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber CO2.

: Muchas o pocas, funcionan como el pulmón de oxígeno de los núcleos urbanos. No generan tanto oxígeno como en el campo, pero pueden ayudar a absorber CO2. No derroches agua : Ducharse y no bañarse, tener un sistema de doble descarga en la cisterna del baño o cerrar los grifos cuando no estés usando el agua.

: Ducharse y no bañarse, tener un sistema de doble descarga en la cisterna del baño o cerrar los grifos cuando no estés usando el agua. Consumir productos sostenibles y reducir la carne en la dieta son dos formas de evitar la sobreproducción de alimentos y, por tanto, de reducir las emisiones.

son dos formas de evitar la sobreproducción de alimentos y, por tanto, de reducir las emisiones. Llevar a revisión de manera anual el coche para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos.

para comprobar que el vehículo no contamina más de lo permitido. Un coche en buen estado siempre contaminará menos. En casa, utiliza bombillas de bajo consumo: con ello lograrás tener la misma luz a través del uso de energía eficiente.

Si el aire de nuestro hogar está contaminado, en el grado que sea, provoca que se instale en nuestra cotidianidad un aire viciado; y, en tercer lugar, porque en casa también llevamos a cabo acciones que pueden contaminar el aire que respiramos y que lanzamos al exterior