A’ja Wilson logra su histórico cuarto MVP en la WNBA

La estrella de Las Vegas Aces, A’ja Wilson, es única en su clase, al ganar el premio al Jugador Más Valioso de la WNBA por cuarta vez, algo sin precedentes.

Ganó el premio la temporada pasada por decisión unánime, y también en 2020 y 2022. Sheryl Swoopes, Lisa Leslie y Lauren Jackson lo ganaron tres veces.

«Sinceramente, no lo voy a comprender hasta el final de la temporada; es una verdadera bendición estar donde estoy. No creo que pueda expresar con palabras lo especial que es este momento», dijo Wilson horas antes de que Las Vegas perdiera el primer partido de la serie de semifinales de la WNBA contra Indiana. «Mi nombre estará en los libros de historia para siempre».

Wilson y la ex estrella de las Houston Comets, Cynthia Cooper, fueron las únicas en ganar el premio por unanimidad. Cooper fue la única otra jugadora en ganarlo en años consecutivos, en las dos primeras temporadas de la WNBA (1997 y 1998).

Wilson, de 29 años, volvió a liderar la liga en anotación (23,4 puntos por partido) y en tapones (2,3) y ayudó a las Aces a ganar sus últimos 16 partidos de la temporada regular, obteniendo el segundo puesto en los playoffs. Por segunda temporada consecutiva, Wilson promedió al menos 20 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y un robo por partido. Es la única jugadora de la WNBA que ha alcanzado estos promedios en una temporada disputando al menos 15 partidos.