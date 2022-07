¡Al desnudo! Así celebró Jennifer López sus 53 años

La cantante Jennifer López celebró este domingo sus 53 años, presentando JLo Body, una nueva crema corporal de su línea de cosmética JLo Beauty.

¨Hoy es mi cumpleaños y te estoy regalando una gota especial de #JLoBody FIRM + FLAUNT™ Targeted Booty Balm¨, posteó en su cuenta de Instagram junto a un video con poca ropa que no dejó nada a la imaginación.

Expresó además que «tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca», apunta la intérprete a la revista People en Español.

«Creo que puedes estar bien y sentirte estupenda y sexy a cualquier edad. No me gusta nada la frase ‘Estás bien para tener 40, o 30, o 50. ¿Por qué no decir simplemente estás bien?», añadió.

Se recuerda que JLo se encuentra en su mejor momento, ya que recientemente contrajo nupcias el pasado sábado 16 de julio con el actor Ben Affleck en Las Vegas.

Ambos actualmente se encuentran de luna de miel en París junto a sus respectivos hijos.

Anunciaron su compromiso el pasado abril, tras haber reanudado su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda.