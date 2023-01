Al filo de la media noche juez analizaba sobre libertad Jean Alain

Defensa exprocurador pidió cese de prisión o libertad con garantía económica e impedimento salida; MP dijo sería premiarlo

Al filo de la medianoche y luego de 11 horas de debates entre el Ministerio Público y la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, el juez del sexto juzgado de la instrucción Amauri Martínez continuaba deliberando sobre el pedimento del cese de la prisión que hizo el principal imputado en el caso Medusa.

Durante los debates, Ministerio Público y defensa se acusaron mutuamente de obstaculizar el proceso que se le sigue al exprocurador por corrupción.

En su intervención, Jean Alain se declaró inocente hasta que una sentencia irrevocable diga lo contrario, y pidió al juez le permitiera demostrar su inocencia en libertad como manda la ley.

“Yo estoy enfrentando el poderío más grande que se ha visto contra un ser humano en nuestro país. Toda la fuerza del Ministerio Público dedicada a Jean Alain; necesito estar en libertad para poder defenderme”, dijo con vehemencia al juez.

Negó que esté obstaculizando el proceso ni haya amenazado a nadie como alega el MP.

“Yo no he llamado a nadie; no he amenazado a nadie como quiere decir el MP; incluso amigos me han contactado y he evadido las conversaciones con todos”, reveló el exprocurador.

Su consejo de defensa encabezado por Carlos Balcácer y Arturo Biaggi, solicitó, sino el cese, variar la prisión preventiva por otra menos gravosa que incluya el pago de una fianza e impedimento de salida, poniendo como garante al doctor Julito Hazim.

Jean Alain miente al juez

Yeni Berenice Reynoso quien junto a Wilson Camacho se oponían rotundamente a que el principal imputado en el caso Medusa fuera puesto en libertad, presentó nuevas evidencias de que Jean Alain continuaba obstruyendo el proceso desde la cárcel, “con amenazas, intentos de distraer bienes sujetos a decomiso que están a nombre de terceros”, y múltiples tácticas dilatorias.

Entre ellas depositó una denuncia hecha el pasado 9 de septiembre por Roberto Santiago Moquete Ortiz, por acoso por parte de abogados del imputado.

Dijo que otras tres personas que también han recibido amenazas el MP los tiene en el Sistema de Protección de Testigos.

Otra prueba de obstrucción por parte de Jean Alain, fueron seis recusaciones que hizo “en cadena”, la defensa a 26 miembros del MP, incluida ella, y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En ese sentido, Yeni Berenice dijo al juez que variar la medida de coerción a Jean Alain “sería premiar un comportamiento de obstrucción del proceso…”. Pidió al juez desestimar pedimento de defensa y confirmarle la prisión preventiva al exprocurador general.