Nueva York. El verano se inició en Estados Unidos el pasado 20 de junio y finalizará este lunes 22 del presente mes, ocasionado la puesta del sol antes de las 7:00 de la noche, lo contrario durante el  Estío.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este año, las puestas de sol en NYC ya no caerán después de las 7:00 de la noche. Central Park tuvo su última puesta de sol el pasado miércoles, mientras que algunas zonas de Long Island y Connecticut verán sus últimas puestas de sol este lunes o martes, y otras zonas de la región las verán días después.

El meteorólogo Bryan Ramsey afirma que el sol se pondrá más temprano y saldrá más tarde durante el otoño. Esto significa que los días se acortarán progresivamente hasta el solsticio de invierno a finales de diciembre, que marca el día con el día más corto y la noche más larga.

El sol se acuesta más temprano en EE. UU. debido a dos factores: el fin del horariode verano y el solsticio de invierno. Cuando se implementa la hora estándar, se «pierde» una hora de la tarde, haciendo que oscurezca más temprano, y el solsticio de invierno marca el día más corto del año, con menos horas de luz.

El cambio de hora (atrasar una hora al reloj en territorio estadounidense) será el primer domingo de noviembre próximo para regresar al horario estándar, lo que hace que amanezca y anochezca una hora antes.

Este cambio se realiza generalmente a las 2:00 de la madrugada.

Esto se hace para que el país se adapte a más luz en las mañanas durante el invierno. El 9 de marzo pasado se adelantó la hora en EUA.

