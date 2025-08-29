Al Hilal vence con autoridad a Al Riyadh en un duelo que dejó sorpresas tácticas

En un partido que prometía ser un trámite para el poderoso Al Hilal, el equipo logró imponerse por 2-0 ante Al Riyadh este viernes 29 de agosto en el Kingdom Arena, pero no sin dejar algunas sorpresas en el terreno de juego.

El marcador se abrió en el minuto 22 con un gol de Moteb Al-Harbi, tras una asistencia precisa de Nasser Al-Dawsari. Poco antes del descanso, Malcom amplió la ventaja con una gran definición en el tiempo añadido del primer tiempo.

Al Hilal dominó el partido con un 63% de posesión, mientras que Al Riyadh apenas logró generar peligro, sin registrar tiros a puerta durante los 90 minutos.

El encuentro también tuvo momentos de tensión. El jugador Teddy Lia Okou de Al Riyadh recibió tarjeta amarilla en el minuto 45, reflejando la frustración del equipo visitante ante la superioridad del rival.

Aunque el resultado fue predecible, lo inesperado fue la alineación agresiva de Al Hilal, que apostó por una formación ofensiva con figuras como Darwin Núñez, João Cancelo y Sergej Milinkovic-Savic. La estrategia funcionó, pero dejó ver que el equipo está afinando su estilo de cara a compromisos más exigentes.