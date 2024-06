Al Horford afirma hace 12 años Dios le prometió que triunfaría en la NBA

Al Horford, que a sus 38 años ha hecho historia como el primer dominicano en ganar una serie final de la NBA con los Celtics de Boston, reveló que 12 años atrás Dios le hizo la promesa de que él recibiría ese galardón.

«Quiero testificar que el Señor, en su santa profecía, hace 12 años me hizo una promesa hermosa de que iba estar cumpliendo ese gran anhelo de mi corazón en lo laboral, que me iba a dar ese galardón. También me decía que iba a estar jugando en una franquicia muy prestigiosa de la NBA», se escucha decir a Horford en un video.

Dijo que a principio de este año 2024 enfrentó «un poco de adversidad en lo personal«, pero que Jesucristo le decía que mantuviera su mente enfocada en él, cosa que hizo, por lo que no tardó en manifestarse, poniéndolo en alto y sacándolo hacia adelante.

«En los momentos más claves de esta temporada el Señor me puso en alto, me fue sacando hacia adelante, y nos dio esos triunfos cuando las cosas no se veían que eran para nosotros. Él me lo decía en profecía, que me iba a dar esa gracia, fortaleza, vigor, y así todo se fue cumpliendo«, agregó el dominicano.

«Cuando yo estaba en cancha, yo siempre estaba ahí orándole y adorandole al Señor, y fue hermoso como él se manifestó en gran manera y nos dio este triunfo», añadió.

Además, Al Horford agradeció a una miembro de la iglesia donde se congrega, identificada como María Luisa, «por ese amor y dedicación que nos tiene a nosotros, así como por la doctrina como ella enseña».

Los Boston Celtics conquistaron el pasado lunes 17 el título de la NBA derrotando a los Dallas Mavericks por 106-88 (4-1 en la serie) para alcanzar su anillo número 18.

Los Celtics son ahora el equipo con más títulos de la historia de la NBA ya que este nuevo campeonato les permitió desempatar con sus eternos rivales: Los Angeles Lakers (17).

Los de verde no ganaban un anillo desde 2008 cuando Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen alcanzaron el número 17 venciendo precisamente a los Lakers.

Entretanto, Al Horford batió con 186 partidos de ‘playoff’ el récord de más encuentros disputados por un jugador en la NBA en la postemporada antes de llevarse el anillo.

Con información de EFE

