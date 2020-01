Al Horford busca su lugar con los 76ers

Cuando los Filadelfia 76ers contrataron al dominicano Al Horford lo hicieron pensando en él por la veteranía y el liderazgo que le daría uno de los hombres altos más confiables desde que inició su carrera y como un seguro de vida para descansar a la estrella Joel Embiid tratando de mantenerlo fresco para cuando llegue la postemporada.

Sin embargo, el camino hasta el momento no ha sido como se esperaba para el equipo de Filadelfia, que se le ha hecho difícil incorporar a Horford a un sistema donde los principales jugadores, Embiid y Ben Simmons tienen la mayoría del tiempo el balón en sus manos.

Horford, un tirador de 52% de campo durante su carrera, está tirando esta temporada para 44.8% cifra más baja de su historia en la liga.

“Tenemos un equipo con jugadores grandes como Embiid, Simmons entonces por diseño me saca a mí de la pintura y me pone a tirar de 3 probablemente más de lo que yo quiero pero es algo que yo entiendo que para nuestro equipo tener éxito es necesario que yo la tire de fuera”, dijo Horford.

Ya gregó:””Yo siento que nosotros tenemos oportunidad de ser campeones, tenemos que seguir trabajando y mejorando”.