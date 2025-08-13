Al Horford entre retiro y los Warriors: qué se sabe de su futuro  

Las preguntas sobre el futuro del dominicano Al Horford siguen sin respuesta.

Horford, cinco veces All-Star y campeón de la NBA con los Boston Celtics, ha sido un objetivo conocido para los Warriors desde que se abrió la agencia libre.

Sin embargo, Horford aún le da vueltas a la idea de retirarse. Con el inicio de los campamentos de entrenamiento el próximo mes, su decisión final sobre si jugará su decimonovena temporada en la NBA está cerca.

Dicho esto, a pesar de esta incertidumbre, los Warriors se preparan para recibir buenas noticias en ese sentido.

Según Anthony Slater de ESPN, Golden State cree firmemente que Horford eventualmente será un Warrior.

«Horford se siente cómodo esperando», comenzó Slater. «La jubilación sigue sobre la mesa, según fuentes, aunque los Warriors parecen estar actuando como si él fuera una parte integral de su plan para la próxima temporada».

Según Slater, los Warriors aún consideran a Horford como su presunto pívot titular, valorando sus pases y tiros. Sin embargo, la postura evasiva de Horford tras la eliminación de los Celtics en los playoffs de 2025, afirmando que necesita tiempo con su familia, mantiene la posibilidad de retirarse.

¿Cómo podría Horford beneficiar a los Warriors?

El veterano de 39 años, que promedió 9.0 puntos, 6.2 rebotes y 2.1 asistencias con un 42.3% de acierto en tiros de campo en 60 partidos la temporada pasada, aporta una versatilidad que encaja con el sistema de Golden State. Su capacidad para abrir la cancha, con un 37.7% de acierto en triples en su carrera, y su inteligencia defensiva complementarían a Curry y Green, reduciendo la carga de trabajo de Green como pívot en la temporada regular.