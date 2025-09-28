Al Horford se despide de los Celtics y llega a un acuerdo con los Warriors

  • EFE
Al Horford se despide de los Celtics y llega a un acuerdo con los Warriors

Chicago- El dominicano Al Horford se despidió este domingo de los Boston Celtics, con los que ganó la NBA en 2024, y alcanzó un acuerdo con los Golden State Warriors para la próxima temporada.

«Desde el momento en el que llegamos, me habéis recibido a mí y a mi familia con brazos abiertos. Este capítulo en mi carrera tendrá un lugar especial en mi corazón. Ganar el título 18 con esta ciudad será un momento que celebraré para siempre», escribió Horford en X.

«Estoy agradecido para siempre con los aficionados y el equipo», añadió.

Horford, de 39 años, alcanzó un acuerdo de varios años con los Warriors, según informa ESPN citando al agente del jugador dominicano.

Horford lleva 19 años compitiendo en la NBA.

¿Qué le conviene a Al Horford?
EFE

EFE

