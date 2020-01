Al Idecoop y el Conacoop

El dirigente cooperativista Ramón Isidro Ditrén Díaz escribió un libro titulado “Unido contra la usura”. Fue en tiempo cuando existía el cooperativismo romántico. Ditrén Díaz, dirigente histórico de la Cooperativa María Auxiliadora, del sector capitalino del mismo nombre, llegó a ser subadministrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP.

¿Qué es la usura? Según Google: “Práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo”. Lo que llamamos aquí, en República Dominicana, “el módico 20” por ciento.

El presidente de una emblemática cooperativa del país, siendo vicepresidente de esa entidad en 2016 fue acusado de violar el Artículo 7, acápite C, numeral 3, de los Estatutos que refiere a la pérdida de calidad de socio y reza: “Cuando se considere el socio o socia está actuando en contra de los reales intereses de la cooperativa, sus fines y propósitos”.

Dicen los abogados: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. El Consejo de Vigilancia de la sociedad solidaria, abrió una investigación. La esposa del dirigente cooperativista dijo que ese es su negocio antes de conocer a su esposo y que no lo dejaría. La sanción: la señora en cuestión fue separada de la cooperativa, pero el esposo siguió siendo vicepresidente, y poco después llegó a ser presidente. Durante este último año, ese señor ha manejado la cooperativa en cuestión como un feudo personal: Compras presentando una sola factura, otorga obras grado a grado a familiares y no permite la disidencia, entre otras anomalías administrativas.

Frente todo esto, se nos ocurre preguntar al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECOOP, y al Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP, ¿es posible que la esposa de un presidente de una cooperativa mantenga una financiera no regulada paralela a la entidad?