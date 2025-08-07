Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana

  • Hoy
Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana

Al menos 13 temblores de tierra se han registrado en distintos puntos de la República Dominicana en las últimas horas, según informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La entidad indicó que el sismo de mayor magnitud ocurrió a las 9:48 de la noche del miércoles, a 24 kilómetros al suroeste de Sosúa, en la provincia Puerto Plata, con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 15 kilómetros.

Mientras que a las 10:08 p.m. se reportó otro sismo de magnitud 1.9, localizado a 34.5 kilómetros al oeste de Jimaní, en la región fronteriza con Haití, seguido por movimientos de 2.9 y 2.2 de magnitud, a 36.0 y 31.7 kilómetros respectivamente, ambos ocurridos también en esa localidad.

Leer más: Fuerte temblor se siente en varias zonas de República Dominicana

A la lista también se suma un movimiento telúrico de magnitud 2.3, reportado a 9 kilómetros al Noreste de Samaná, en la provincia Samaná. Además, se registró otro sismo de 2.6 de magnitud, localizado a 67.2 kilómetros al Este-Sureste de Mano Juan, en la Isla Saona, Mar Caribe.

Por otro lado, a 12.1 kilómetros al Este-Sureste de San Pedro de Macorís, en el Mar Caribe, ocurrió un temblor de magnitud 2.6 con una profundidad de 105.2 kilómetros.

Cabe destacar que la sacudida más reciente, previa a la publicación de esta nota, fue de magnitud 2.5 y tuvo lugar a 29.8 kilómetros al oeste de Jimaní, en la región fronteriza con Haití.

Fecha
AAAA/MM/DD		Tiempo (UTC)
HH:MM:SS		Coordenadas
Lat N / Long W		Prof.
Km		Mag
 		Comentarios
 
2025-08-0711:42:3618.530, -72.13119.62.529.8 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0711:20:4118.513, -72.12922.72.429.4 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0707:59:2118.402, -69.196105.22.612.1 Km al ESE de San Pedro de Macoris, Mar Caribe.
2025-08-0707:56:5418.516, -72.10919.02.227.3 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0706:36:4818.536, -72.2238.02.139.5 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0706:33:1317.937, -68.12874.22.667.2 Km al ESE de Mano Juan Isla Saona, Mar Caribe.
2025-08-0705:49:4018.561, -72.21125.51.938.7 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0704:35:5918.517, -72.20217.52.337.1 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0704:27:5019.279, -69.29564.82.39.0 Km al NNE de Samana, Samana.
2025-08-0704:21:1618.536, -72.14819.72.231.7 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0702:16:3818.548, -72.18715.82.936.0 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0702:08:5118.550, -72.17315.01.934.5 Km al Oeste de Jimani, Region Haiti.
2025-08-0701:48:1719.561, -70.62515.83.624.0 Km al SSO de Sosua, Puerto Plata. (Sentido!)

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana
Se registran al menos 13 temblores en distintas zonas de República Dominicana
7 agosto, 2025
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
Haití desmiente apresamiento de Smith Augustin en República Dominicana
7 agosto, 2025
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
Colgate-Palmolive informa la descontinuación voluntaria de Colgate Total Clean Mint en República Dominicana
7 agosto, 2025
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres
7 agosto, 2025
Pese a debilidades, el país ha avanzado en democracia
Pese a debilidades, el país ha avanzado en democracia
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Bukele: ¿Qué pasará con “el dictador más cool” cuando ya no sea popular?

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 6 de agosto de 2025

El país después del nuevo Código Penal

El país después del nuevo Código Penal

El boche de Pacheco fue más que un boche

El boche de Pacheco fue más que un boche

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

La alegría de ver a los niños jugar

La alegría de ver a los niños jugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo