Al menos 8 temblores se han registrado desde la madrugada en la República Dominicana

Al menos ocho temblores se han registrado desde la madrugada de este martes, con epicentro al noreste de la República Dominicana, en la Fosa de Puerto Rico (también conocida como Fosa de Milwaukee), según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

El experto agregó que el sismo más significativo ocurrió a la 1:48 a.m., con una magnitud de 5.4 y una profundidad de 16 kilómetros, lo que provocó que se sintiera con gran intensidad en el este y noreste del territorio dominicano.

«Con intensidad moderada se sintió en el resto del Cibao y en el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo», dijo Suriel a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

Asimismo, destacó que, aunque el temblor se registró en el lecho marino, no cumplió con los demás parámetros necesarios para generar una alerta de tsunami (magnitud superior a 6.0 o 6.5, poca profundidad y ocurrencia en el mar), como sucedió hace más de dos semanas.

«Los demás movimientos ocurrieron de la siguiente manera: 3.9 a las 2:07 a.m., 3.8 a las 2:11 a.m., 3.9 a las 2:22 a.m., 3.8 a las 3:55 a.m., 3.8 a las 4:52 a.m., 3.4 a las 5:51 a.m. y 3.6 a las 7:13 a.m.», enfatizó el también presentador de noticias.

¿Lo sintieron?